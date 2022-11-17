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Федерация футбола Армении отреагировала на намерения Захаряна получить армянский паспорт

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян отреагировал на новости о намерениях полузащитника сборной России Арсена Захаряна получить армянский паспорт.
Фото: Чемпионат.com
– Мы не комментируем информацию об игроке, который выступает за национальную сборную другой страны, – цитирует Карапетяна Sport24.

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация, согласно которой полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян намеревается получить армянский паспорт. Это может ускорить процесс его перехода в лондонской "Челси". Летом 2022 года сделка между английским и российским клубом не состоялась из-за возникших сложностей, которые касались перевода финансовых средств на счет "Динамо".


Захарян Сборная Армении Сборная России
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