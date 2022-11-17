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Товарищеские матчи. Сборные

Таджикистан
18:00
РоссияНе начат
П1 7.4X 4.8П2 1.44
Марокко
19:00
ГрузияНе начат
П1 1.68X 3.7П2 5.4
Сирия
19:00
БеларусьНе начат
П1 6.6X 4.2П2 1.52
Иордания
19:00
ИспанияНе начат
П1 29X 9.6П2 1.1
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Главный тренер сборной Таджикистана: многие считают, что Россия нас разгромит? Посмотрим, что получится в итоге

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт заявил, что его не волнуют мнения экспертов, заявивших о возможном разгроме его команды от сборной России.
Фото: Федерация футбола Таджикистана
– Многие считают, что Россия нас разгромит? Да ради бога, пусть так думают! Посмотрим, что получится в итоге. Мы выйдем на поле и докажем, что хотим победить, – приводит слова Шегрта "РБ Спорт".

Напомним, что сборная Таджикистана примет в Ташкенте сборную Россию уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Последний товарищеский матч российской команды состоялся в сентябре 2022 года, со сборной Киргизии, которую команда Валерия Карпина обыграла со счетом 2:1. Голы забивали нападающий московского "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Ростова" Даниил Уткин. После поездки в Таджикистан сборная Россия отправится в Узбекистан, чтобы сыграть там с местной сборной 20 ноября.


Сборная России Сборная Таджикистана
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