– На чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии. Почему? Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналдо показал хорошую игру и хлопнул дверью на этом турнире, – приводит слова Джикии "СЭ".
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. По результатам жеребьевки сборная Португалии попала в одну группу с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Свой первый матч на турнире португальцы проведут 24 ноября, в 19:00 по московскому времени, против Ганы. Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отправился в Катар вместе с национальной командой. Сегодня вышла первая часть его интервью, в котором он нелицеприятно высказался сразу о нескольких людях, имеющих отношение к "Манчестер Юнайтед", и раскритиковал сам манчестерский клуб.
Джикия: на ЧМ буду болеть за сборную Португалии. Хотелось бы, чтобы Роналду хлопнул дверью на этом турнире
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия назвал своего фаворита на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
Фото: Sportbox.ru