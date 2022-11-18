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Тарханов: Пиняев был ярким пятном сборной России в матче с Таджикистаном

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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился эмоциями от товарищеской игры между сборными России и Таджикистана (0:0), выделив Сергея Пиняева.
Фото: Сборная России по футболу
– Мы должны проверять молодежь, для молодых игроков такие матчи и делаются. Все возмущаются игрой сборной, но здесь нужно понимание ситуации. Мы не обязаны всех обыгрывать. Таджикистан действовал строго от обороны, не давал нам возможность переигрывать их. У нас хорошо себя проявлял Пиняев – обыгрывал, бил по воротам. Можно назвать его ярким пятном, – цитирует Тарханова "Матч ТВ".

Сборная Таджикистана принимала на собственном поле российскую национальную команду вчера, 17 ноября 2022 года. Матч закончился нулевой ничьей, а в составе сборной России появилось сразу несколько (шесть) дебютантов: голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков, центральный защитник Александр Солдатенков, атакующие полузащитники Сергей Пиняев и Лечи Садулаев, центральный нападающий Владимир Сычевой. Свой следующий матч сборная России проведет в это воскресенье, 20 ноября, против сборной Узбекистана. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.


Тарханов Сборная России Пиняев Сборная Таджикистана
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