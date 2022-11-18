Матчи Скрыть

Сделать ставку

Губерниев: Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о решении ФИФА запретить продажу пива на стадионах за два дня до старта ЧМ в Катаре.
Фото: archdaily.com
– Зависимость спортивных организаций от денег огромная. Люди и компании будут терпеть большие убытки. Но ЧМ проходит в Катаре... И со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива, – цитирует Губерниева "СЭ".

Сегодня ФИФА объявила официальное решение о том, что алкогольное пиво на стадионах чемпионата мира в Катаре продаваться не будет. В результате этого ФИФА теряет многолетний контракт с Bud суммой в 75 миллионов долларов. Алкоголь будет доступен исключительно в отелях Дохи. Предстоящий катарский чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора пройдет уже в это воскресенье.


Губерниев Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" намерен продлить контракт с Хвичей до 2028 года
Фантастический Сычевой, провалы Бакаева и Кассьерры. Главные открытия и разочарования первой половины сезона РПЛ
Журналист Кристиан Фальк: Тухель заинтересован в работе с "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом"
Кукуян рассудит "Крылья" - "Спартак" и другие назначения арбитров на матчи Кубка России
Карасев рассудит "Краснодар" и "Локомотив" в матче 5-го тура Кубка России
Президент "Оренбурга" Еремякин: смена тренера в планы не входит. Думаем над продлением контракта с Личкой 1
Футболист "Сочи" Ушатов: Нобоа может отдать пас чуть ли не с закрытыми глазами
ESPN: "Манчестер Юнайтед" намерен расторгнуть контракт с Роналду
Губерниев: Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива
Журналист Карпов: Гаранин, Радимов, Сторожук, Василенко и Хазов – кандидаты на пост главного тренера "Пари НН"
Аленичев: последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы со сборной Аргентины дошел как минимум до финала ЧМ 4
Булыкин – об отстранении игрока "Локомотива" Педро Габриэла: после покера футболист не играет. Здесь явно что-то не то 1
ФИФА официально объявила о запрете продажи алкогольного пива на стадионах во время ЧМ-2022 11
Ушатов – об уходе Гаранина из "Сочи": нас собрали и просто объявили, что до конца зимы вас тренирует Точилин
Камоцци: "Спартаку" требуется усиление, центральный защитник – точно 1
-