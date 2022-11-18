Губерниев: Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о решении ФИФА запретить продажу пива на стадионах за два дня до старта ЧМ в Катаре.

Фото: archdaily.com





Сегодня ФИФА объявила официальное решение о том, что алкогольное пиво на стадионах чемпионата мира в Катаре продаваться не будет. В результате этого ФИФА теряет многолетний контракт с Bud суммой в 75 миллионов долларов. Алкоголь будет доступен исключительно в отелях Дохи. Предстоящий катарский чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора пройдет уже в это воскресенье. – Зависимость спортивных организаций от денег огромная. Люди и компании будут терпеть большие убытки. Но ЧМ проходит в Катаре... И со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива, – цитирует Губерниева "СЭ" Сегодня ФИФА объявила официальное решение о том, что алкогольное пиво на стадионах чемпионата мира в Катаре продаваться не будет. В результате этого ФИФА теряет многолетний контракт с Bud суммой в 75 миллионов долларов. Алкоголь будет доступен исключительно в отелях Дохи. Предстоящий катарский чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора пройдет уже в это воскресенье.