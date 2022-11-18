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Каррера: не знаю, сможет ли Катар повторить такой высокий стандарт организации, какой был на ЧМ в России

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Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.
Фото: РИА Новости
– В России был фантастический чемпионат мира! Не знаю, сможет ли Катар повторить такой высокий стандарт организации. Но тем не менее я с нетерпением жду этот футбольный праздник, – передает слова Карреры Sport24.

Чемпионат мира по футболу проходил на территории России летом 2018 года. В финальном матче того турнира сборная Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2, став действующим чемпионом мира. Предстоящий ЧМ пройдет в Катаре, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора пройдет уже в это воскресенье. На следующий день между собой сыграют Англия и Иран, Сенегал и Нидерланды, США и Уэльс.


Каррера Чемпионат Мира
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