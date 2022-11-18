– Я спокоен ко всем командам. Но Месси со сборной Аргентины наиболее достойны выиграть чемпионат мира. Даже больше всего за Месси буду болеть. Он правда это заслужил. Это будет настоящий хэппи-энд, – цитирует Баженова "Чемпионат".
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет на территории Катара, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Аргентины по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с национальными командами Польши, Саудовской Аравии и Мексики. Свой первый матч на мировом первенстве Аргентина проведет со сборной Саудовской Аравии. Их игра состоится 22 ноября, в 13:00 по московскому времени. Аргентинцы считаются одними из главных фаворитов всего ЧМ-2022 наравне с той же сборной Бразилии.
Баженов: Месси со сборной Аргентины наиболее достойны выиграть чемпионат мира. Для Лео это будет настоящий хэппи-энд
Менеджер "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал, за какую команду будет болеть на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.
Фото: AFP