- Удивился ли я капитанской повязке в сборной? Маленько да. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал. Повлияла ли повязка на мое поведение во время матча? Нет. Я в каждом матче стараюсь своим примером, отдачей, работой всё показывать, - приводит слова Глебова Sport24.
17 ноября в Душанбе состоялся товарищеский матч сборных Таджикистана и России, который завершился вничью со счетом 0:0. В качестве капитана нашу национальную команду вывел на поле 23-летний опорный полузащитник Данил Глебов, который с сентября 2021 года является бессменным капитаном "Ростова". На 51 минуте матча Глебов первым оказал помощь и позднее помог уйти с поля травмированному голкиперу Сергею Песьякову. 20 ноября сборная России сыграет в Ташкенте выездной товарищеский матч со сборной Узбекистана.
Глебов - о капитанской повязке в сборной России: удивился маленько, на душе стало приятно, была небольшая гордость
Опорный полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал свой выход на поле в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0) в качестве капитана национальной команды.
Фото: РФС