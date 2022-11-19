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Глебов: как узнал, что буду капитаном сборной? Догадался, когда из раздевалки вышел Пиняй со словами: "О, капитан идет"

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Полузащитник "Ростова" и сборной России Даниил Глебов рассказал, как он узнал о том, что выведет команду на матч с Таджикистаном с капитанской повязкой.
Фото: Сборная России по футболу
– Когда узнал, что буду капитаном? Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняй со словами: "О, капитан идет". Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка и вымпел. На душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость, – цитирует Глебова Sport24.

Напомним, что сборная России играла с национальной командой Таджикистана на выезде, в городе Душанбе. Матч сопровождался огромным ажиотажем, местными болельщиками были раскуплены все билеты, а сам стадион был забит до отказа. Сама игра, к сожалению, не сопровождалась обилием моментов и закончилось нулевой ничьей. Сборную Россию в качестве капитана (впервые для себя) в тот вечер вывел опорный полузащитник "Ростова" Даниил Глебов. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведет уже завтра, со сборной Узбекистана. Эта встреча также пройдет на выезде и начнется в 15:00 по московскому времени.


Глебов Сборная России Сборная Таджикистана
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