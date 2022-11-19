– Думаю, что россияне не вышли бы из группы на ЧМ в Катаре. Но вообще сложно об этом говорить сейчас. В 2018 году Россия дошла же до четвертьфинала, поэтому все возможно. Но безусловно, уровень российских футболистов не так высок, как у остальных сборных, которые будут на турнире. Мы сейчас лишены еврокубков и не можем нормально оценить уровень конкуренции, – цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Сборная России по футболу, как и российские клубы, на неопределенный срок отстранены от всех официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политических обстоятельств. Сборная России может участвовать только в товарищеских матчах. В сентябре российские игроки под руководством главного тренера Валерия Карпина играла на выезде с Киргизией. Та встреча завершилась волевой победой россиян (2:1) с голами Александра Соболева и Даниила Уткина. В этом месяце сборная России уже встретилась с Таджикистаном (0:0) 17 числа, а завтра сыграет (все также на выезде) со сборной Узбекистана. Начало матча – в 15:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Тарханов: в Катаре сборная России не вышла бы из группы
Известный российский тренер Александр Тарханов оценил потенциальные шансы сборной России, если бы она участвовала в чемпионате мире по футболу в Катаре.
Фото: Сборная России по футболу