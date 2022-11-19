– Почему не вызван Юлдашев? Ему еще работать над собой. Над игрой в защите в том числе, – передает слова Катанеца "РБ Спорт".
Иброхимхалил Юлдошев играет за российский клуб "Пари НН" с августа 2021 года. До этого он выступал за "Бунедкор" и "Пахтакор". Контракт Юлдошева с нижегородским клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Иброхимхалил провел 18 матчей за "Пари НН", забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Сборная Узбекистана без Юлдошева примет сборную Россию завтра, 20 ноября. Начало матча – в 15:00 по московскому времени. Сам Иброхимхалил провел за сборную Узбекистана 14 матчей, забил один мяч.
Главный тренер сборной Узбекистана – о невызове Юлдошева из "Пари НН": ему еще работать над собой
Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал, почему не вызвал Иброхимхалила Юлдошев на товарищеский матч с командой России.
Фото: nn.mk.ru