– Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, как можно не смотреть мировое первенство? Не могу сказать, кто станет победителем, претендентов несколько. Франция, Аргентина и Бразилия – их считаю фаворитами турнира. Допускаю, что Дания может стать командой-сенсацией, – цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Дании по результатам жеребьевки попала в одну группу с национальными командами Франции, Австралии и Туниса. Свой первый матч на турнире датчане проведут 22 ноября, в 16:00 по московскому времени – в первом туре группового этапа они встретятся с Тунисом. Их соперники по группе сыграют между собой в этот же день – матч Франции с Австралией пройдет в 22:00 по московскому времени. Французы – действующие чемпионы мира, которые в финале 2018 года обыграли Хорватию со счетом 4:2. Тот турнир проходил на территории России.
Тарханов: конечно, я буду смотреть ЧМ, как можно не смотреть мировое первенство? Дания может стать командой-сенсацией
Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира по футболу в Катаре.
Фото: Sport24