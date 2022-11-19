"Если говорить про возможные шансы нашей сборной на этом турнире, то я бы сказал, что мы смогли бы выйти из группы. На эмоциях могли пройти далеко на этом турнире", - цитирует Самедова Sport24.
Напомним, клубные и национальные команды России были временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Подопечные Валерия Карпина потеряли право сыграть с Польшей за выход в финальный турнир чемпионата мира, а позднее не смогли принять участие в жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024.
Сейчас сборная России проводит товарищеские матчи. 17 ноября состоялась встреча с Таджикистаном (0:0), завтра предстоит сыграть против Узбекистана.
Самедов: на эмоциях сборная России могла далеко пройти на ЧМ-2022
Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением, на что бы претендовала национальная команда в случае попадания на чемпионат мира 2022.
Фото: ТАСС