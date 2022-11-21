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Marca: 7 футболистов сборной Испании простудились перед стартовым матчем ЧМ-2022 против Коста-Рики

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Семь игроков сборной Испании, включая нападающего Альваро Мората, простудились из-за кондиционеров в катарских номерах.
Фото: Getty Images
7 футболистов сборной Испании, включая Морату, простудились в Катаре из-за кондиционеров в номерах перед стартовым матчем на групповом этапе ЧМ-2022 против Коста-Рики.

Сборная Испании по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с национальными командами Германии, Коста-Рики и Японии. Свой первый матч на турнире испанцы проведут уже послезавтра, 23 ноября, против костариканцев. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Затем сборной Испании под руководством Луиса Энрике предстоят игры с Германией (27 ноября) и Японией (1 декабря). Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, стартовал вчера. Хозяин ЧМ-2022 встречался с Эквадором и потерпел поражение со счетом 0:2. Оба мяча забил Эннер Валенсия.

Источник: Marca


Сборная Испании Чемпионат Мира
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