Marca: 7 футболистов сборной Испании простудились перед стартовым матчем ЧМ-2022 против Коста-Рики

Семь игроков сборной Испании, включая нападающего Альваро Мората, простудились из-за кондиционеров в катарских номерах.

Фото: Getty Images

7 футболистов сборной Испании, включая Морату, простудились в Катаре из-за кондиционеров в номерах перед стартовым матчем на групповом этапе ЧМ-2022 против Коста-Рики.



Сборная Испании по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с национальными командами Германии, Коста-Рики и Японии. Свой первый матч на турнире испанцы проведут уже послезавтра, 23 ноября, против костариканцев. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Затем сборной Испании под руководством Луиса Энрике предстоят игры с Германией (27 ноября) и Японией (1 декабря). Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, стартовал вчера. Хозяин ЧМ-2022 встречался с Эквадором и потерпел поражение со счетом 0:2. Оба мяча забил Эннер Валенсия.



Источник: Marca