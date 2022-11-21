– Недонастрой в матчах за сборную? За себя могу точно сказать, что никакого недонастроя нет. Какой может быть недонастрой, и могу ли я играть в полноги, если меня второй раз в сборную вызывают? Даже в 20-й вызов такого не будет, – цитирует Макарчука Sport24.
Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина сыграла оба своих ноябрьских товарищеских матча с итоговым счетом 0:0. Обе встречи прошли на выезде – 17 ноября с Таджикистаном, 20 ноября с Узбекистаном. Фланговый защитник "Сочи" Артем Макарчук на первый матч вышел в стартовом составе сборной России, во втором появился со скамейки запасных – во втором тайме он заменил крайнего защитника "Зенита" Вячеслава Караваева.
Макарчук: какой может быть недонастрой, если меня второй раз в сборную вызывают? Даже в 20-й вызов такого не будет
Защитник «Сочи» и сборной России Артем Макарчук заявил об отсутствии недонастроя у игроков сборной на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Фото: РФС