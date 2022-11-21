"Не буду ставить целей на турнир, но нашей мечтой является победа, так что верю: у моей команды есть необходимые качества, чтобы добиться ее", - цитирует наставника датчан "Матч ТВ".
Дания отобралась в финальный турнир мирового первенства напрямую, заняв первое место в группе F с командами Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии. Подопечные Каспера Юлманда записали себе в актив 27 очков по итогам 10-ти матчей.
Тренер сборной Дании: наша мечта – победа на ЧМ-2022. Верю, что у команды есть необходимые качества
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд высказался о целях национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре.
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