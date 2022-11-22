Российские организаторы фан-зоны на ЧМ-2022: отмены русской культуры на чемпионате мира в Катаре не произошло

Российские организаторы фан-зоны ЧМ-2022 в Лусаиле сообщили, что во время чемпионата мира в фан-зоне будут выступать фигуристы из России.

Фото: ФИФА





Чемпионат мира по футболу-2022 будет проходить в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара, в том числе в специально построенном к началу мундиаля городе Лусаиле, возведение которого началось в 2006 году. Предыдущий Чемпионат мира-2018, который передал эстафету проведения турнира в Катар, прошел в июне и июле 2018 года в России, матч открытия и финальный матч ЧМ-2018 состоялись на реконструированной под только футбольный стадион Большой спортивной арене "Лужники". - Государственный балет на льду Санкт-Петербурга до начала декабря будет ежедневно давать представление "Лебединое озеро" в ледовом театре на территории фан-зоны в городе Лусаиле. С 1 по 10 декабря там пройдут показы мюзикла на льду Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а потом до середины декабря вновь будет идти "Лебединое озеро", так что отмены русской культуры на чемпионате мира в Катаре не произошло, - передает слова представителя организаторов фан-зоны РИА Новости Чемпионат мира по футболу-2022 будет проходить в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара, в том числе в специально построенном к началу мундиаля городе Лусаиле, возведение которого началось в 2006 году. Предыдущий Чемпионат мира-2018, который передал эстафету проведения турнира в Катар, прошел в июне и июле 2018 года в России, матч открытия и финальный матч ЧМ-2018 состоялись на реконструированной под только футбольный стадион Большой спортивной арене "Лужники".