– Я смотрел игры сборной так же как все, болел за нее. Я не ожидал такого результата. Если меня позовут на такой матч сборной, я, конечно, поеду, картины не испорчу. Если негде будет играть, значит, надо будет играть в Азии, меня не пугают длинные перелеты, – цитирует Глушакова "ТАСС".
Напомним, что сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина в ноябре провела две товарищеских игры – с Таджикистаном 17 ноября и с Узбекистаном 20 ноября. Оба матча проходили на выезде и завершились с одинаковым счетом 0:0. В сентябре российская сборная играла с Киргизией – тогда случилась волевая победа команды Валерия Карпина (2:1). 35-летний Денис Глушаков, представляющий подмосковные "Химки" имеет на своем счету 57 матчей за сборную Россию, в которых он успел забить пять мячей. Глушаков дебютировал за национальную команду 29 марта 2011 года.
Глушаков: если вызовут в сборную, я картины не испорчу. Если надо будет играть в Азии, меня не пугают длинные перелеты
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заявил, что не испортил бы картину в сборной России, если бы ему предложили участие в матче.
Фото: Soccer.ru