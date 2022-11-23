– Мы остались довольны матчем со сборной России. Удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Россия была бы одним из главных фаворитов в Азиатской конфедерации футбола, где есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, – приводит слова Эркинова Sport24.
Напомним, что сборная Узбекистана принимала на своем поле сборную России 20 ноября 2022 года, в рамках товарищеского матча. Сама игра закончилась со счетом 0:0, как и предыдущий матч российской команды, который проходил 17 ноября – со сборной Таджикистана. Саудовская Аравия вчера встречалась со сборной Аргентины – одним из главных фаворитов чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в Катаре. Их игра проходила в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 и завершилась сенсационно – Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1 и возглавила свою группу. Дальше Саудовская Аравия сыграет с Польшей и Мексикой.
Эркинов: сборная России была бы одним из главных фаворитов в Азиатской конфедерации футбола
Футболист московского "Торпедо" и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов высказался по поводу товарищеского матча со сборной России.
Фото: uza.uz