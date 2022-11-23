– На Месси проклятие? Перестаньте. На нем лежит большая ответственность за команду, и в этом кроется основная проблема сборной Аргентины: в любой сложной ситуации игроки перекладывают ответственность на Лионеля, – приводит слова Алдонина "Чемпионат".
Сборная Аргентина считается одним из главных фаворитов чемпионата мира по футболу, который в 2022 году проходит на территории Катара – с 20 ноября по 18 декабря. Аргентина начала свой путь на турнире вчера, 22 ноября матчем первого тура группового этапа против Саудовской Аравии. Капитан и лидер сборной Аргентины открыл счет в матче с пенальти, аргентинцы ушли на перерыв, ведя в счете, но во втором тайме пропустили два мяча, а сами не забили ни одного. В итоге сборная Саудовской Аравии добилась сенсационной победы и отправила Аргентину на последнее место в группе. Мексика и Польша между собой сыграли вничью (0:0). В следующем туре Аргентина встретится с Мексикой.
Алдонин – о главной проблеме сборной Аргентины: в любой сложной ситуации игроки перекладывают ответственность на Месси
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о том, в чем заключается главная проблема современной сборной Аргентины.
Фото: REUTERS