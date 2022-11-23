"Всех на этом чемпионате мира удивило добавленное время. Пока не понимаю, как к этому относиться. С одной стороны, если бы я был игроком, меня бесило бы это, если бы я выигрывал. А если бы проигрывал — наоборот", - цитирует специалиста Sport24.
Напомним, арбитр матча между сборными Англии и Ирана, который проходил 21 ноября, добавил 14 минут компенсированного времени к первому тайму и 10 – ко второму. Общее количество добавленного времени в игре Сенегала и Нидерландов составило 10 минут, а в матче сборной США против команды Уэльса – 13.
Радимов – о компенсированном времени на ЧМ-2022: меня бесило бы это, если бы я выигрывал
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о большом количестве компенсированного времени в матчах ЧМ-2022.
Фото: ФК "Зенит-2"