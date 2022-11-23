Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
4 - 2 4 2
РостовЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Локомотив2 тайм
П1 1.35X 4.2П2 10.15

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Марокко
0 - 0 0 0
ХорватияЗавершен
Германия
1 - 2 1 2
ЯпонияЗавершен
Испания
7 - 0 7 0
Коста-РикаЗавершен
Бельгия
22:00
КанадаНе начат
П1 1.6X 4.3П2 5.6
Сделать ставку

Радимов – о компенсированном времени на ЧМ-2022: меня бесило бы это, если бы я выигрывал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о большом количестве компенсированного времени в матчах ЧМ-2022.
Фото: ФК "Зенит-2"
"Всех на этом чемпионате мира удивило добавленное время. Пока не понимаю, как к этому относиться. С одной стороны, если бы я был игроком, меня бесило бы это, если бы я выигрывал. А если бы проигрывал — наоборот", - цитирует специалиста Sport24.

Напомним, арбитр матча между сборными Англии и Ирана, который проходил 21 ноября, добавил 14 минут компенсированного времени к первому тайму и 10 – ко второму. Общее количество добавленного времени в игре Сенегала и Нидерландов составило 10 минут, а в матче сборной США против команды Уэльса – 13.


Радимов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Витсель, Де Брюйне и Азар - в стартовом составе Бельгии на матч против Канады 1
"Спартак" впервые проиграл за 12 матчей 2
Испания забила семь мячей в ворота Коста-Рики. Ферран Торрес оформил дубль 6
Александр Мостовой: японцы наказали немцев за футбольную расхлябанность эксклюзив
Абаскаль – о поражении от "Крыльев Советов": это был тест на зрелость, который мы не прошли 2
"Локомотив" пропустил гол на 12-й секунде от "Краснодара" в первом матче под руководством Галактионова
Игрок сборной Марокко Буфаль: перейти в "Зенит"? Почему нет 2
Гол Пиняева позволил "Крыльям" обыграть "Спартак" в кубковом матче 26
Булыкин: немцы расслабились, а японцы включились и даже с нулевого угла забили эксклюзив
Тренер сборной Германии: Япония была эффективнее нас, поэтому забила на один гол больше
Радимов – о компенсированном времени на ЧМ-2022: меня бесило бы это, если бы я выигрывал 2
20-летний Агкацев будет защищать ворота "Краснодара" в матче Кубка с "Локомотивом"
Чиркович: только когда Осинькин повысил голос, до меня дошло, что Саша – это я 1
Испания – Коста-Рика: стартовые составы команд на матч чемпионата мира 2
Радимов отказался комментировать информацию о вероятности назначения главным тренером "Пари НН"
-