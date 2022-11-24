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Ловчев: Месси – великий футболист, но не лидер, как Марадона, который мог вытянуть в финал средние команды и победить

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Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022 (1:2), отметив роль Лионеля Месси.
Фото: AP
– Месси – великий футболист, но не лидер раздевалки, как Марадона. Тот весьма средние команды мог вытянуть в финал и победить. Как это было на чемпионате мира в 1986 году, – цитирует Ловчева "Советский спорт".

Напомним, что сборная Аргентина начала свой путь на чемпионате мира по футболу в Катаре с сенсационного поражения в первом туре группового этапа. Одни из главных фаворитом ЧМ-2022 уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2. Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче, забив с пенальти в первом тайме. Затем несколько голов Аргентины отменили из-за офсайдов. На перерыв команды ушли при счете 1:0, а после перерыва Саудовская Аравия забила дважды. У сборной Аргентины осталось два матча в группе, чтобы выправить свое положение – против Мексики и Польши.


Ловчев Месси Марадона Сборная Аргентины
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