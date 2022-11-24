– Если счет 0:0, то как можно оценить? Нормально, надежно. Опасных моментов у ворот сборной Хорватии особо не было. Ловрен – безусловно лидер сборной Хорватии. Посмотрим, как он будет действовать в следующих матчах, – цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Сборная Хорватии начала свой путь на чемпионате мира по футболу, который проходит в 2022 году в Катаре, вчера. Хорваты встречались со сборной Марокко в первом туре группового этапа. Сама игра завершилась нулевой ничьей. Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен отыграл за сборную Хорватию все 90 минут. В следующих матчах хорваты сыграют с канадцами (27 ноября) и бельгийцами (1 декабря). Сборная Бельгии вчера обыграла Канаду со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Миши Батшуайи. Игрок сборной Канады Альфонсо Дэвис в первом тайме не смог реализовать пенальти.
Булыкин: Ловрен – безусловно лидер сборной Хорватии
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил игру защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена в матче группового этапа ЧМ-2022 против сборной Марокко (0:0).
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