Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уэльс
13:00
ИранНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.7
Катар
16:00
СенегалНе начат
П1 5.4X 3.6П2 1.73
Нидерланды
19:00
ЭквадорНе начат
П1 1.86X 3.5П2 4.6
Англия
22:00
СШАНе начат
П1 1.53X 4.3П2 6.6
Сделать ставку

Канчельскис: Роналду установил уникальный рекорд на ЧМ. Но величие проявляется не в этом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о рекорде форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, побившим очередной рекорд на ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
– Раз Роналду установил уникальный рекорд, значит, великий. Такого достижения ни у кого нет. Но величие проявляется не в этом. Марадона, Пеле, Круифф, Беккенбауэр и Гарринча – великие. Они делали чемпионаты мира в одиночку. Но и Роналду по-своему великий, – цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Криштиану Роналду установил свой рекорд вчера, во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Ганы. Капитан португальцев открыл счет в матче с пенальти. Тем самым Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим на пяти чемпионатах мира. Сам вчерашний матч между Португалией и Ганой завершился победой первых со счетом 3:2. Помимо Криштиану в составе сборной Португалии забитыми мячами отличились Феликс и Леау. В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем. Их встреча состоится 28 ноября, в 22:00 по московскому времени.


Канчельскис Роналду
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Владимир Москалев заменит Сергея Карасева на матче "Зенит" – "Спартак" в Кубке России 1
Гончаренко, Галактионов и Точилин номинированы на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре
Каррагер: нынешняя сборная Англии сильнее той, в которой играл я. Мы были группой игроков, проявлявших себя в клубах
Гайч: нынешней осенью не имел столько игрового времени в ЦСКА, сколько мне бы хотелось. Ощущаю, что готов играть больше
Тренер саудовцев - в перерыве игры с Аргентиной: Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите! Еще сфотографируйтесь с ним
Главный тренер сборной Бразилии – о травме Неймара: уверен и убежден в том, что он еще сыграет на этом чемпионате мира
Ришарлисон – о дубле в матче с Сербией: я говорил, что для взятия ворот мне нужно лишь получить мяч, и я его получил
Канчельскис: Роналду установил уникальный рекорд на ЧМ. Но величие проявляется не в этом
Daily Star: компания Apple может купить "Манчестер Юнайтед"
Зырянов – о Семаке: говорят, с таким подбором игроков кто угодно победит. У Манчини ресурс был не хуже – а что в итоге 2
Бруну Фернандеш: Роналду нравится работать в условиях, когда все его критикуют. Так что я молю вас всех: продолжайте
Форвард ЦСКА Гайч: "Зенит" нас не удивляет. Тот, кто думает, что они уже чемпионы, совершает большую ошибку 5
Неймар – о победе сборной Бразилии над Сербией: тяжелая игра. Первый шаг сделан, осталось шесть
Канчельскис: возвращение Бердыева в РПЛ – любопытное событие. Таких специалистов у нас по пальцам пересчитать
Защитник "Зенита" Ловрен попал в символическую сборную первого тура ЧМ-2022 по версии WhoScored
-