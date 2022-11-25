– Раз Роналду установил уникальный рекорд, значит, великий. Такого достижения ни у кого нет. Но величие проявляется не в этом. Марадона, Пеле, Круифф, Беккенбауэр и Гарринча – великие. Они делали чемпионаты мира в одиночку. Но и Роналду по-своему великий, – цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Криштиану Роналду установил свой рекорд вчера, во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Ганы. Капитан португальцев открыл счет в матче с пенальти. Тем самым Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим на пяти чемпионатах мира. Сам вчерашний матч между Португалией и Ганой завершился победой первых со счетом 3:2. Помимо Криштиану в составе сборной Португалии забитыми мячами отличились Феликс и Леау. В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем. Их встреча состоится 28 ноября, в 22:00 по московскому времени.
Канчельскис: Роналду установил уникальный рекорд на ЧМ. Но величие проявляется не в этом
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о рекорде форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, побившим очередной рекорд на ЧМ-2022.
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