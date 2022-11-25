"Зачем душил тренера после второго забитого мяча? Да нет, все нормально! Мы просто его очень сильно любим", - цитирует футболиста Sport24.
Сегодня сборная Ирана добыла победу над командой Уэльса, матч завершился со счетом 2:0. Оба своих мяча иранцы забили в компенсированное время.
Иран вышел на второе место в группе В групповой стадии мирового первенства, в активе сборной 3 очка по итогам двух туров.
Азмун: зачем душил тренера Ирана после гола в ворота Уэльса? Мы просто его очень любим
Форвард сборной Ирана Сердар Азмун объяснил, зачем начал душить наставника своей национально команды после гола в ворота Уэльса во втором туре группового этапа ЧМ-2022.
Фото: Getty Images