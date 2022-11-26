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Депутат Роднина: разве ЧМ-2022 после запрета пива стал хуже? Если люди хотят посмотреть футбол, то придут и без пива

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Депутат Государственной Думы Ирина Роднина высказалась против продажи пива на стадионах.
Фото: РИА Новости
- Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет. Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива. Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь. Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать, – передает слова Родниной Sport24.

Ранее власти Катара в последний день перед стартом Чемпионата мира-2022 объявили о запрете на продажу алкогольного пива на территории стадионов, нарушив свои прежние договоренности с ФИФА и помешав исполнению спонсорских контрактов. После этого болельщики сборной Эквадора во время стартового матча со сборной Катара (2:0) скандировали речевку "Мы хотим пива". В России продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года, в последнее время ведутся дискуссии о необходимости отменить этот запрет, чтобы позволить клубам РПЛ зарабатывать во время матчей. На период ЧМ-2018 в России продажа пива на аренах ЧМ была временно разрешена, что не привело к каким-либо скандальным эксцессам.


ЧМ-2022 Роднина
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