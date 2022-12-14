Metaratings: ФИФА выплатит российским клубам 1,29 млн долларов за участие футболистов на ЧМ-2022

ФИФА по итогу турнира выплатит клубам компенсации за участие футболистов на ЧМ-2022. Они рассчитываются исходя из количества дней, проведенных игроками на чемпионате.
Деньги распределяются пропорционально всем клубам, за которые футболист выступал в последние два года. Защитник "Зенита
" Деян Ловрен завершит турнир 17 декабря, в матче за третье место. "Зенит" получит за него 360 тысяч долларов. ФИФА также выплатит петербургскому клубу около 95 тысяч за участие на ЧМ-2022 иранца Сердара Азмуна, покинувшего РПЛ в январе нынешнего года. Общая компенсация "Зениту" – 455 тысяч долларов – больше всех в России. 363 тысячи получит "Динамо
", на третьем месте – "Рубин
" (203 тысячи). ФИФА выплатит ЦСКА
около 140 тысяч за хорвата Николу Влашича. Суммарная компенсация российским клубам – 1,29 млн долларов (81,5 млн рублей по курсу на 13 декабря).
Чемпионат миру по футболу 2022 года проходит в Катаре, с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Сборная Хорватии дошла до полуфинала, в котором встречала встречалась с Аргентиной, но уступила ей со счетом 0:3 в основное время. Деян Ловрен выходил в стартовом составе своей сборной во всех матчах, а Влашич преимущественно появлялся со скамейки запасных по ходу встречи. Хорваты пропустили голы от нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса (дважды) и нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси. До этого хорваты прошли в 1/8 и 1/4 финала через сборные Японии и Бразилии, превзойдя обе команды в серии послематчевых пенальти. Из своей группы команда Златко Далича вышла со второго места, обыграв Канаду со счетом 4:1 и сыграв вничью с Бельгией и Марокко (оба матча по 0:0). Теперь Хорватии остается матч за третье место, который пройдет в ближайшую субботу, 17 декабря. Встретится она в нем с Францией или Марокко, которые сойдутся сегодня в своем полуфинале (22:00 по московскому времени). Сборная Ирана не смогла выйти из группы, в которой помимо нее были Англия, США и Уэльс.
Источник: Metaratings