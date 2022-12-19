Бышовец: для меня Марадона и Пеле теперь позади Месси

Бывший главный тренер сборной России
Анатолий Бышовец сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с Диего Марадоной и Пеле.
– Мне трудно представить игрока, который находил бы более острые и эффективные варианты развития атаки. Лионель отрезает целые группы игроков. Для меня Марадона и Пеле теперь позади Месси. Разве что системообразующий Кройф, никогда не побеждавший на ЧМ, стоит где-то в стороне. Впрочем, сегодня Месси, а завтра Мбаппе. Это движение, это развитие – и в этом весь футбол, – цитирует Бышовца "Матч ТВ"
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Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, находящийся в возрасте 35-ти лет, позавчера наконец стал чемпионом мира по футболу. Аргентина в финальном матче чемпионата мира по футболу-2022 обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Напомним, что французы были действующими чемпионами мира, получив этот статус летом 2018 года, в России, на предыдущем мундиале. ЧМ-2022 проходил в Катаре, Лионель Месси по итогам всего турнира забил семь мячей, отдал три результативные передачи. Именно Лео признали лучшим футболистом чемпионата мира. Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Франции и одноклубник Месси по "ПСЖ" Килиан Мбаппе. После финала Месси заявил о том, что не собирается уходить из сборной Аргентины и намерен сыграть еще какое-то количество матчей в статусе чемпиона мира. Всего за национальную команду Лео провел 172 мяча, в которых забил 98 мячей.