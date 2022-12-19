Аленичев: уверен, что по ходу ЧМ топ-клубы присматривались к Скалони, но ему нет смысла уходить из сборной Аргентины

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев заявил, что ряд топ-клубов обратили внимание на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.
Фото: Getty Images
– Не сомневаюсь, что по ходу ЧМ топ-клубы присмотрелись к Скалони, но я на 99,9 процента уверен, что Лионель останется в сборной – пока нет смысла что-то менять. Правда, не исключаю, что Скалони может не доработать до ЧМ-2026 и его последним турниром станет Кубок Америки-2024. Вижу этого специалиста в Испании или Англии, Германия же и Италия, на мой взгляд, ему не слишком подходят, – цитирует Аленичева "СЭ".

Аргентинский специалист Лионель Скалони возглавил сборную Аргентины по футболу в августе 2018 года. Его контракт с аргентинской федерацией футбола на данный момент рассчитан до 31 декабря 2026 года. Позавчера, 18 декабря, к концу подошел чемпионат мира по футболу, проходивший в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Аргентины начала турнир с поражения от Саудовской Аравии в первом туре группового этапа, затем она обыграла Мексику и Польшу. В 1/8 финала аргентинцы победили в основное время австралийцев, в четвертьфинале превзошли Нидерланды в серии послематчевых пенальти. В полуфинале подопечные Лионеля Скалони выбили из турнира Хорватию (3:0), а в финале обыграли действующего чемпиона мира (сборную Францию) в серии послематчевых пенальти. Сам Лионель Скалони стал самым молодым тренером, ставшим обладателем Кубка мира в 44 года. До этого Скалони работал ассистентом главного тренера (Хорхе Сампаоли) в "Севилье" и сборной Аргентины.


Аленичев Скалони Сборная Аргентины Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кроос: Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных вариантов для Франции
Аленичев: уверен, что по ходу ЧМ топ-клубы присматривались к Скалони, но ему нет смысла уходить из сборной Аргентины
Бышовец: для меня Марадона и Пеле теперь позади Месси
Баринов – о возможном переходе Пиняева в "Локомотив": все будет супер. Он поможет нам во второй части
Агент Конате: очень много предложений, в том числе от будущего участника ЛЧ, но зимой Мохамед вряд ли уйдет из "Ахмата"
19 декабря
Маркиньос – о ЧМ-2022: до сих пор не хватает слов – этот шрам навсегда останется со мной 2
La Stampa: "Торино" хочет выкупить Влашича у "Вест Хэма"
Путин: смотрел финал ЧМ-2022, когда счет был 2:2. Не мог удержаться, чтобы не поздравить президента Аргентины 2
Sport.es: Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ хочет уйти из "ПСЖ" 13
Лукашенко: если бы Франция выиграла ЧМ-2022, Макрон позвонил бы Путину и радостно ждал поздравления 7
Media Foot: вратарь сборной Аргентины Мартинес попал в сферу интересов "Баварии"
Баженов: история Месси - идеальная киношная история. И ее даже можно номинировать на "Оскар" эксклюзив
Goal: игроки Бразилии просили Неймара не завершать карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2022
Кавазашвили: Месси – футбольный бог. В "Спартаке" он бы навсегда прервал гегемонию "Зенита" 15
Джорджевич – о Дзюбе: когда он пришёл в "Арсенал", я перестал играть. Артем – лучший в России