Аленичев: уверен, что по ходу ЧМ топ-клубы присматривались к Скалони, но ему нет смысла уходить из сборной Аргентины

Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев
заявил, что ряд топ-клубов обратили внимание на главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.
– Не сомневаюсь, что по ходу ЧМ топ-клубы присмотрелись к Скалони, но я на 99,9 процента уверен, что Лионель останется в сборной – пока нет смысла что-то менять. Правда, не исключаю, что Скалони может не доработать до ЧМ-2026 и его последним турниром станет Кубок Америки-2024. Вижу этого специалиста в Испании или Англии, Германия же и Италия, на мой взгляд, ему не слишком подходят, – цитирует Аленичева "СЭ"
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Аргентинский специалист Лионель Скалони возглавил сборную Аргентины по футболу в августе 2018 года. Его контракт с аргентинской федерацией футбола на данный момент рассчитан до 31 декабря 2026 года. Позавчера, 18 декабря, к концу подошел чемпионат мира по футболу, проходивший в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Аргентины начала турнир с поражения от Саудовской Аравии в первом туре группового этапа, затем она обыграла Мексику и Польшу. В 1/8 финала аргентинцы победили в основное время австралийцев, в четвертьфинале превзошли Нидерланды в серии послематчевых пенальти. В полуфинале подопечные Лионеля Скалони выбили из турнира Хорватию (3:0), а в финале обыграли действующего чемпиона мира (сборную Францию) в серии послематчевых пенальти. Сам Лионель Скалони стал самым молодым тренером, ставшим обладателем Кубка мира в 44 года. До этого Скалони работал ассистентом главного тренера (Хорхе Сампаоли) в "Севилье" и сборной Аргентины.