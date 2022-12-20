Шишкин: победив на ЧМ-2022, Месси дал небольшую пощечину Роналду. Он всем все доказал

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Бывший защитник московского "Спартака" Роман Шишкин высказался о победе сборной Аргентины и лично Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Фото: REUTERS
– Я рад за Месси, что он наконец выиграл Кубок мира, да еще и получил приз лучшему игроку. Скажем так, дал небольшую пощечину Роналду. У них на протяжении карьеры были небольшие споры, но Лионель всегда вел себя достойно. И всем все доказал, – цитирует Шишкина "РБ Спорт".

Сборная Аргентины с Лионелем Месси в качестве капитана и лидера команды дошла до финала ЧМ-2022, обыграв в нем сборную Франции в серии послематчевых пенальти. До этого аргентинцы выбили из турнира Хорватию, Нидерланды и Австралию. На групповом этапе сенсационно уступили Саудовской Аравии и обыграли Мексику с Польшей. Сборная Португалии вышла из своей группы с первого места, обыграв Гану и Уругвай, но уступив в финальном туре группового этапа Южной Корее, выставив неосновной состав. В плей-офф сначала крупно обыграли сборную Швейцарии (6:1), а затем вылетели от сборной Марокко (0:1 в основное время). Криштиану Роналду начинал турнир в статусе игрока стартового состава, а в плей-офф выходил на поле со скамейки запасных. Лучшим футболистом всего ЧМ-2022 признали Лионеля Месси, лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.


Шишкин Месси Роналду Чемпионат Мира Сборная Аргентины
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