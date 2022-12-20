Шишкин: Мбаппе не жалко. Во-первых, он уже выигрывал чемпионат мира, во-вторых, у него все впереди

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Экс-защитник московского "Спартака" высказался о поражении сборной Франции и лично Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
– Мбаппе не жалко. Во-первых, он уже выигрывал чемпионат мира, во-вторых, у него все впереди. Думаю, на первенстве планеты он еще не раз сыграет, – передает слова Шишкина "РБ Спорт".

Сборная Франции встречалась в финале ЧМ-2022 с Аргентиной. Игра затянулась до серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались подопечные Лионеля Скалони. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился хет-триком и успешно реализовал свою попытку в серии пенальти. Мбаппе по итогам всего турнира стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022, но его сборная не смогла защитить титул чемпиона мира, добытый летом 2018 года в России. Тогда, с тем же Мбаппе в составе, французы обыграли в финале Хорватию со счетом 4:2. Сейчас же Франция ограничилась лишь серебряными медалями. Хорваты, к слову, стали бронзовыми призерами, обыграв в матче за третье место сборную Марокко (2:1).


Шишкин Мбаппе Сборная Франции Чемпионат Мира
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