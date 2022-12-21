Финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция стал самой рейтинговой трансляцией месяца на российском ТВ

Финальный матч ЧМ-2022 в Катаре с участием сборных Аргентины и Франции получил самый высокий телерейтинг среди всех спортивных трансляций 2022 года.

Фото: МатчТВ





По данным исследования Аналитическое агентство Mediascope опубликовало информацию по самым популярным трансляциям на ТВ в Российской Федерации за неделю с 12 по 18 декабря 2022 года включительно. Финальный матч ЧМ-2022 в Катаре, в котором встретились национальные сборные Аргентины и Франции (3:3, пен. 4:2), получил рейтинг 8,1 в возрастной категории "4+" и рейтинг 7,9 в возрастной категории "14-58". При этом охват матча в категории "Россия 4+" составил 24,5%.По данным исследования Metaratings.ru , эти показатели стали лучшими на всем российском телевидении за последний месяц. Также телетрансляция финала Чемпионата мира-2022 стала самым рейтинговым спортивным событием на ТВ за 2022 год, побив рекорд, установленный короткой программой среди женщин по фигурному катанию на Олимпийских Играх в Пекине - 7,1. Из околоспортивных событий аналогичный рейтинг 8,1 смогла набрать в 2022 году только трансляция церемонии открытия Зимней Олимпиады-2022.