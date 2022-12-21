Семин: Месси стал лучшим, потому что много работал на этом ЧМ на команду

Экс-главный тренер сборной России
Юрий Семин прокомментировал игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на Чемпионате мира-2022 в Катаре.
- Месси - король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок. Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами. Он от партнеров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества, - передает слова Семина "Чемпионат
".
35-летний капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на Чемпионате мира-2022 в Катаре привел свою команду к золотым медалям и получил награду лучшему игроку турнира. В 7 матчах ЧМ-2022 футболист забил 7 голов и выполнил 3 результативных передачи, в том числе оформив дубль в финальном матче против действующего на тот момент чемпиона мира сборной Франции. Выступая на чемпионате в Катаре, Месси установил большое количество статистических рекордов.Месси установил на ЧМ-2022 в Катаре 12 рекордов