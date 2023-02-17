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Агент Азмуна: Сердар будет счастлив сыграть против сборной России

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Агент иранского экс-нападающего "Зенита" Сердара Азмуна Арманд Дурн прокомментировал информацию о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирана в Тегеране.
Фото: ФК "Зенит"
- Я думаю, если Сердар будет в форме и всё будет нормально, он будет счастлив сыграть в товарищеском матче против России. У него нет никаких причин не участвовать, - передает слова Дурна Sport24.

Ранее появилась информация, что в марте 2023 года может состояться товарищеский матч национальных сборных России и Ирана, который должен пройти в иранской столице Тегеране. 28-летний нападающий сборной Ирана Сердар Азмун ранее выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин", "Ростов" и петербургский "Зенит", в настоящее время форвард играет за немецкий "Байер" из Леверкузена.


Сборная России Сборная Ирана Азмун
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