- Качество игры сборной России? Лично меня она редко устраивает. Но общее мнение такое: выиграли - и всё хорошо, проиграли или сыграли вничью - всё плохо. Даже в товарищеских матчах, - передает слова Карпина Matchtv.ru.
Сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. В 2022 году наша национальная команда провела три выездных товарищеских матча - в сентябре одержала победу над Киргизией со счетом 2:1, а в ноябре дважды сыграла вничью со счетом 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.
Карпин: меня редко устраивает игра сборной. Но по общему мнению, если выиграли - всё хорошо, ничья - всё плохо
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение о том, как болельщики оценивают игру нашей национальной команды.
Фото: РИА Новости