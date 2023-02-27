- У нас нет информации о том, что товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет на стадионе "Фишт". Официальных писем, запросов нам не поступало. Никаких разговоров о проведении этой встречи на нашем стадионе нет, - передает слова Даниленко Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что вторым товарищеским матчем сборной России во время мартовского окна ФИФА станет домашняя встреча со сборной Ирака, которая должна пройти на стадионе "Фишт" в Сочи. До этого стало известно, что в последней декаде марта сборная России сыграет на выезде с национальной командой Ирана.
Руководство "Фишта": у нас нет информации о том, что матч между сборными России и Ирака пройдет на нашем стадионе
Заместитель руководителя сочинской арены "Фишт" Максим Даниленко прокомментировал информацию о проведении на стадионе в марте 2023 года товарищеской встречи Россия - Ирак.
Фото: ФК "Сочи"