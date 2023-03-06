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Петржела: Дзюба не заслуживает вызова в сборную России, он уже является возрастным игроком

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал отсутствие нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России.
Фото: EPA
- Я совсем не удивлен тому, что Дзюба не вызван в сборную России. Это было ожидаемо. Он не заслуживает этого! Артем провел хорошую карьеру, но он уже является возрастным игроком. Думаю, что команде будет лучше, если молодежь будет себя проявлять, - передает слова Петржелы "Чемпионат".

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сбор с товарищескими матчами против сборных Ирана и Ирака, который состоится в конце марта. В список, включающий 41 фамилию, не вошел 34-летний форвард "Локомотива" и экс-нападающий национальной команды Артем Дзюба, который 4 марта в выездном матче 18 тура РПЛ оформил хет-трик в ворота "Ростова" (3:1). Желто-синих на правах совмещения возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Сборная России Локомотив Ростов Карпин Дзюба Петржела
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