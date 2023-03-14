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Комличенко: с Ираном точно будет интересно, с Ираком - вообще супер. Только надо попасть в окончательный состав сборной

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Нападающий "Ростова" и сборной России Николай Комличенко высказался о предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Ирана и Ирака.
Фото: РФС
- С Ираном точно будет интересно, они же на чемпионате мира играли. А с Ираком вообще супер - мы же давно не играли дома при своих болельщиках. Уверен, будет классная атмосфера на стадионе. Очень хочу сыграть за сборную, это желание на 200%. Для начала только надо попасть в окончательный состав, а уже потом думать о голах. А то я сейчас рассказываю, а если не попаду? - передает слова Комличенко Matchtv.ru.

В последней декаде марта сборная России проведет очередной плановый сбор, в ходе которого сыграет два товарищеских матча - выездной со сборной Ирана 23 марта в Тегеране и домашний с национальной командой Ирака 27 марта в Санкт-Петербурге. 27-летний нападающий "Ростова" Николай Комличенко был включен в расширенный состав сборной России из 41 футболиста, окончательный состав еще не был объявлен тренерским штабом.

В весенней части сезона на счету Комличенко 2 забитых мяча в 3 матчах за клуб во всех турнирах - 1 в Кубке России в ворота "Урала" и 1 в Российской премьер-лиге в ворота "Локомотива".

Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент


Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Комличенко
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