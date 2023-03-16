- Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене "Фишт" в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет. Основная причина - в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт-Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведет в Сочи, - передает слова Имада Sport24.
Ранее появилась информация, что 26 марта сборная России проведет домашний товарищеский матч со сборной Ирака. Сообщалось, что первоначально проведение игры предполагалось на сочинском стадионе "Фишт", однако в итоге стало известно, что матч Россия - Ирак пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". За три дня до встречи с командой Ирака подопечные Валерия Карпина проведут выездную контрольную игру со сборной Ирана в Тегеране.
Сборная Ирака: мы хотели сыграть со сборной России на "Фиште" в Сочи, но нам сказали, что газон к игре готов не будет
Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад объяснил ситуацию с местом проведения товарищеского матча против сборной России.
Фото: ФК "Сочи"