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Карпин - о выходе в пас от своих ворот: в официальном матче сборная бы так не играла. Но сейчас такое можно пробовать

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в товарищеских матчах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) его команда стремилась разыгрывать мяч от своих ворот, несмотря на ошибки.
Фото: РФС
- Будь это не товарищеский матч, мы бы так не играли. Потому что за одну тренировку отработать выход из обороны через короткий пас невозможно. Да и в принципе за одну тренировку ничего невозможно отработать! Но раз уж мы не боремся ни за выход на крупный турнир, ни за что-либо еще, такие вещи можно пробовать, - цитирует Карпина "СЭ".

В марте 2023 года сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела два товарищеских матча - 23 марта на выезде со сборной Ирана (1:1) и 26 марта на своем поле в Санкт-Петербурге с национальной командой Ирака (2:0). В обеих этих встречах футболисты сборной России стремились разыгрывать мяч от своих ворот в короткий и средний пас, не выбивая его на чужую половину поля.

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Сборная России Карпин
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