- После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае будут организованы переговоры по этому вопросу. Встреча может пройти в Абу-Даби либо в конце июня - начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных, - передает слова источника, знакомого с ситуацией, Sport24.
Также стало известно, что Федерация футбола ОАЭ достигла договоренности с РФС об участии юношеской сборной России U18 в международном турнире в Дубае с 28 по 31 мая. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил об отказе от приглашения на участие сборной России в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии, который пройдет в Бишкеке и Ташкенте в июне 2023 года.
Сборная России может сыграть товарищеский матч с ОАЭ
По информации СМИ, в 2023 году может состояться товарищеская встреча между национальными сборными России и Объединенных Арабских Эмиратов.
Фото: РФС