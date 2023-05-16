– Интересный соперник. Эта команда может показать игру. Они участники последнего ЧМ? Это о многом говорит, конечно. Они могут нам указать наше сегодняшнее место в футболе? Ну, конечно, они-то прошли отбор на последний чемпионат мира, — передает слова Смородской "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15 июня 2023 года в Москве подопечные Валерия Карпина могут провести товарищескую встречу против команды Камеруна. Последняя игра сборной России с данной африканской дружиной состоялась в 2011 году. Тогда в товарищеском матче была зафиксирована ничья со счетом 0:0.
Смородская: Камерун может указать сборной России ее текущую позицию в футболе
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что сборная России по футболу может провести товарищескую игру против Камеруна.
Фото: ФК "Локомотив"