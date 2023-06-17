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Митрофанов - о шансах сборной России попасть на ЧМ-2026: мы являемся частью УЕФА, наш отбор начинается осенью 2024 года

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о возможности попадания сборной России на Чемпионат мира-2026.
Фото: AFP
- Есть ли у сборной России шанс попасть на чемпионат мира? Мы над этим работаем, мы являемся частью УЕФА. Это одна из конфедераций в составе ФИФА. И отбор наш начинается в конце осени 2024 года. Мы работаем над тем, чтобы ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. В каком случае сборная России может попасть на чемпионат мира? Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены, - передает слова Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года неспортивными политическими решениями УЕФА и ФИФА сборная России, как и все остальные российские сборные и клубы, была отстранена от международных соревнований под эгидами этих организаций на неопределенный срок. Осенью 2022 года сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024, в связи с чем пропустит и сам Евро-2024.

В декабре 2022 года Исполком РФС рассматривал вариант выхода России из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола АФК, но это решение было отложено. Отборочный турнир к ЧМ-2026 в АФК стартует осенью 2023 года, в УЕФА жеребьевка квалификационных групп должна пройти осенью 2024 года.


РФС УЕФА ФИФА ЧМ-2026 Митрофанов
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