- Не думаю, что ФИФА и УЕФА поддадутся на это провокационное заявление УАФ. Две эти организации созданы для того, чтобы развивать футбол. А не заниматься ограничениями, политическими разборками, выяснять, где какие территории. Крым и Донбасс всегда были известны своими футбольными традициями. Очень много известных футболистов вышли из школ этих регионов. Футбол должен развиваться и поддерживаться ФИФА и УЕФА. И именно посредством футбола эти организации могут мотивировать наши страны для нормальных дружеских отношений. Ни спортсмены, ни дети не должны быть заложниками тех политических проблем, которые существуют в мире, - передает слова Свищёва Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что УАФ (украинская ассоциация футбола) обратилась к ФИФА (международной федерации футбола) и УЕФА (союзу европейских футбольных ассоциаций) с просьбой исключить из составов этих организаций Российский футбольный союз. Обоснованием для такого заявления УАФ считает включение в российские футбольные турниры клубов из Республики Крым, которая стала частью России в 2014 году по результатам соответствующего референдума. "Севастополь" и ялтинский "Рубин" прошли аттестацию на участие во Второй лиге и с переходного для этого дивизиона сезона-2023 будут выступать в дивизионе Б Второй лиги.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами.
Свищёв: не думаю, что ФИФА и УЕФА поддадутся на провокационное заявление украинской ассоциации об исключении РФС
Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление УАФ с просьбой исключить РФС из состава ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов.
Фото: AFP