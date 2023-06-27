- Пока мы не знаем, с чем можем столкнуться - исключат, не исключат. Мы должны были это сделать, иначе было бы несправедливо по отношению к Крыму. Они очень давно хотели играть в футбол полноценно, а не чтобы крымские футболисты только могли переходить в какие-то клубы, - передает слова Журовой "Газета.ru".
Ранее стало известно, что украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала заявление с адресованной ФИФА и УЕФА просьбой исключить Российский футбольный союз из состава этих организаций. С нового сезона в систему футбольных соревнований под эгидой РФС включены два крымских клуба - "Севастополь" и ялтинский "Рубин", которые прошли аттестацию и будут выступать в дивизионе Б Второй лиги.
Журова - о риске исключения РФС из УЕФА и ФИФА: мы должны были включить клубы из Крыма, иначе было бы несправедливо
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление УАФ с просьбой исключить РФС из состава УЕФА и ФИФА из-за включения в соревнования "Севастополя" и ялтинского "Рубина".
Фото: Крымский футбольный союз