- Мы сотрудничаем с РФС, но на данный момент наша федерация не ведет переговоров на тему проведения товарищеского матча Ганы и России в сентябре. Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом - будет видно, - передает слова Окрару Sport24.
Ранее тренерский штаб сборной России принял решение отказаться от проведения тренировочного сбора в июне 2023 года в связи с отказом сборной Камеруна от товарищеского матча, который мог бы состояться в рамках летнего окна ФИФА. Следующий матч сборная России проведет в сентябре 2023 года, соперник в нем пока не определен. Ранее появлялась информация, что одним из кандидатов на эту роль может стать сборная Ганы.
Президент Федерации футбола Ганы: мы не ведем переговоров о проведении товарищеского матча со сборной России в сентябре
Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал о степени возможности товарищеского матча между сборными России и Ганы.
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