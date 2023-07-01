"Игорь Акинфеев — главная стена российского футбола... Он в итоге взял тот пенальти от Аспаса ногой. Те эмоции нельзя передать, очень жаль, что они забываются со временем. Всю карьеру Акинфеева можно увековечить в этом моменте", — сказал Гранат.
Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти будущему финалисту в лице сборной Хорватии. Гранат, как и Акинфеев, после того турнира завершили выступления в национальной команде. Гранат завершил игровую карьеру, 37-летний Акинфеев продолжает выступать за московский ЦСКА.
Источник: Metaratings.
Гранат — о матче с Испанией на ЧМ-2018: всю карьеру Акинфеева можно увековечить в моменте со спасением ногой
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат в день пятой годовщины со дня матча с командой Испании (1:1, 4:3 пен) вспомнил решающее спасение в серии пенальти вратаря Игоря Акинфеева.
Фото: АFP