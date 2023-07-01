Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Зенит
19:30
НефтчиНе начат

Дзюба — о ЧМ-2018: не мог выйти из дома три-четыре месяца, меня знала каждая бабушка

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба вспомнил, как для команды сложился чемпионат мира 2018 года в России.
Фото: Getty Images
"Сперва на домашнем чемпионате мира все было не очень, в нас особо не верили. Но затем было классно наблюдать, как происходит футбольный бум и все народы объединяются... Тогда было тяжело в плане популярности: я не мог выйти из дома месяца три?четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка", — сказал Дзюба.

Напомним, на том турнире Дзюба стал одной из главных звёзд сборной России, забив в пяти матчах три гола и отдав две результативные передачи. Сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии, ставшей финалистом турнира. Всего Дзюба в 55 матчах за сборную России забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.

Сейчас Дзюба выступает в Российской Премьер-Лиге за "Локомотив".

Источник: Sport24.


Дзюба Сборная России ЧМ-2018 Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится