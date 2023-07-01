"Сперва на домашнем чемпионате мира все было не очень, в нас особо не верили. Но затем было классно наблюдать, как происходит футбольный бум и все народы объединяются... Тогда было тяжело в плане популярности: я не мог выйти из дома месяца три?четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка", — сказал Дзюба.
Напомним, на том турнире Дзюба стал одной из главных звёзд сборной России, забив в пяти матчах три гола и отдав две результативные передачи. Сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии, ставшей финалистом турнира. Всего Дзюба в 55 матчах за сборную России забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.
Сейчас Дзюба выступает в Российской Премьер-Лиге за "Локомотив".
Источник: Sport24.
Дзюба — о ЧМ-2018: не мог выйти из дома три-четыре месяца, меня знала каждая бабушка
Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба вспомнил, как для команды сложился чемпионат мира 2018 года в России.
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