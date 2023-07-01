"Хорошие воспоминания, пять лет прошло с той встречи... Я не каждый день играю на чемпионате мира – это был мой второй ЧМ. Выход в четвертьфинал – это большое достижение для меня, так что, конечно это одно из главных событий в моей жизни", — сказал Самедов.
Сборная России дошла на том турнире до четвертьфинала, где проиграла Хорватии. Самедов после того турнира завершил выступления в национальной команде, а через несколько лет клубную карьеру. Сейчас функционер работает на должности старшего селекционера в воронежском "Факеле".
Источник: Metaratings.
Самедов — о ЧМ-2018: одно из главных событий в жизни
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов вспомнил выступления за команду в период чемпионата мира 2018 года.
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