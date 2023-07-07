– Анчелотти отлично работает с большими мастерами, он умеет приводить в надлежащий вид звездные команды. Большие игроки "Реала" уже адаптировались к Анчелотти и его требованиям. Тут надо менять либо команду, либо игроков. Сложно на большом временном отрезке давать результат с одним и тем же набором игроков. Я, например, убежден, что Гвардиола через некоторое время покинет Англию. Не потому, что ему там не нравится. Просто у всех тренеров притупляется нюх. В свою очередь игроки сборной Бразилии соберутся вокруг нового специалиста для решения больших задач, - передает слова Игнатьева "Евро-Футбол".
Ранее стало известно о том, что наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти станет следующим главным тренером сборной Бразилии по футболу. Итальянский специалист возглавит южноамериканскую дружину летом 2024 года. Его контракт с "пентакампеонами" будет действовать до чемпионата мира 2026 года.
64-летний Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал" в июле 2021 года. Действующее соглашение итальянского специалиста со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне под руководством Папы Карло испанский клуб сумел завоевать два трофея – клубный чемпионат мира и Кубок Короля. В сезоне 2021-2022 мадридцы смогли оформить золотой дубль, выиграв Лигу чемпионов и Ла Лигу. При этом после окончания удачного для себя сезона "Реал" взял Суперкубок УЕФА. Отметим, что для Анчелотти это уже второй заход в стан "сливочных". До этого он руководил "Королевским клубом" с июля 2013 года по май 2015 года.
Борис Игнатьев: в сборной Бразилии игроки соберутся вокруг Анчелотти для решения больших задач
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в 2024 году возглавит бразильскую национальную команду.
Фото: Getty Images